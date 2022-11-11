Инфекция сбавила темп, но не отступила

Профильные эксперты продолжают с большим вниманием отслеживать происходящее на коронавирусном фронте. Последняя информация вселяет осторожный оптимизм – несмотря на то, что говорить о полной победе над вирусом еще рано, темпы его распространения по территории России заметно снизились. Известно, что за прошедшие сутки в нашей стране заболели всего 5 554 человека.



Наибольшее число инфицированных выявлено в российской столице. Там за 24 часа обнаружили 925 новых заболевших. На втором месте расположился Санкт-Петербург, местные врачи отчитались о приросте в 328 пациентов. Третье место – за Свердловской областью, там заболел 301 человек.

При этом за сутки медикам удалось полностью вылечить 6 213 зараженных COVID-19. К сожалению, за тот же период вирус унес жизни 67 человек.