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Тема распространения коронавируса по территории Российской Федерации все реже поднимается в информационном пространстве. К счастью, темпы распространения заразы заметно снизились. Впрочем, пока рано говорить о полной победе над COVID-19. Так, за минувшие сутки в нашей стране заболели 6 376
человек.
Москва, как и прежде, находится в первых рядах антилидеров. В Белокаменной заболели еще 1 213 местных жителей. Следом идет Северная столица, там инфекцию подхватили 914 человек. На третьем месте – Свердловская область, за сутки там заболели 355 местных жителей.
При этом специалистам удалось полностью вылечить 5 032 россиян, заразившихся коронавирусом. К сожалению, 50 человек стали жертвами заразы.
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