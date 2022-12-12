Статистика по коронавирусу в России на 12 декабря

Статистика по коронавирусу в России на 12 декабря
Фото: www.unsplash.com
продолжениеКоронавирус в России: главное
Инфекция продолжает приводить к смерти россиян

Тема распространения коронавируса по территории Российской Федерации все реже поднимается в информационном пространстве. К счастью, темпы распространения заразы заметно снизились. Впрочем, пока рано говорить о полной победе над COVID-19. Так, за минувшие сутки в нашей стране заболели 6 376 человек.

Москва, как и прежде, находится в первых рядах антилидеров. В Белокаменной заболели еще 1 213 местных жителей. Следом идет Северная столица, там инфекцию подхватили 914 человек. На третьем месте – Свердловская область, за сутки там заболели 355 местных жителей.

При этом специалистам удалось полностью вылечить 5 032 россиян, заразившихся коронавирусом. К сожалению, 50 человек стали жертвами заразы.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
новости партнеров

Украине посоветовали ударить по Москве 9 мая

В Европе допускают, что Киев может решиться на новую провокацию

"Газовый удар" России поставит весь Запад на колени - СМИ

У Москвы в руках серьезный козырь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей