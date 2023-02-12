Статистика по коронавирусу в России на 12 февраля

Статистика по коронавирусу в России на 12 февраля
Фото: www.unsplash.com
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Ситуация с распространением коварной коронавирусной инфекции по территории нашей страны остается тревожной. На регулярной основе профильные специалисты отчитываются о ежедневном приросте новых инфицированных. Сообщается, что за вчерашний день в нашей стране заболели еще 12 347 граждан.

Как и прежде, наиболее неблагоприятная обстановка складывается в Златоглавой. Московские врачи за сутки диагностировали COVID-19 у 2 658 местных жителей. Второе место досталось Культурной столице, в Санкт-Петербурге заболели 1 409 человек. На третьем месте расположилась Самарская область, в этом российском регионе зарегистрировано 656 новых случаев инфицирования.

При этом за сутки медикам удалось полностью вылечить 6 805 жителей нашей страны. К сожалению, судьба распорядилась так, что 31 гражданин скончался.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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