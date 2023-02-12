Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Ситуация с распространением коварной коронавирусной инфекции по территории нашей страны остается тревожной. На регулярной основе профильные специалисты отчитываются о ежедневном приросте новых инфицированных. Сообщается, что за вчерашний день в нашей стране заболели еще 12 347
граждан.
Как и прежде, наиболее неблагоприятная обстановка складывается в Златоглавой. Московские врачи за сутки диагностировали COVID-19 у 2 658 местных жителей. Второе место досталось Культурной столице, в Санкт-Петербурге заболели 1 409 человек. На третьем месте расположилась Самарская область, в этом российском регионе зарегистрировано 656 новых случаев инфицирования.
При этом за сутки медикам удалось полностью вылечить 6 805 жителей нашей страны. К сожалению, судьба распорядилась так, что 31 гражданин скончался.
Они прибудут на авианосце "Джордж Буш"
Российские войска решили помешать поставкам западной техники