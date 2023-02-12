Вирус унес жизни 11 россиян

Ситуация с распространением коварной коронавирусной инфекции по территории нашей страны остается тревожной. На регулярной основе профильные специалисты отчитываются о ежедневном приросте новых инфицированных. Сообщается, что за вчерашний день в нашей стране заболели еще 12 347 граждан.



Как и прежде, наиболее неблагоприятная обстановка складывается в Златоглавой. Московские врачи за сутки диагностировали COVID-19 у 2 658 местных жителей. Второе место досталось Культурной столице, в Санкт-Петербурге заболели 1 409 человек. На третьем месте расположилась Самарская область, в этом российском регионе зарегистрировано 656 новых случаев инфицирования.



При этом за сутки медикам удалось полностью вылечить 6 805 жителей нашей страны. К сожалению, судьба распорядилась так, что 31 гражданин скончался.

