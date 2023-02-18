Статистика по коронавирусу в России на 18 февраля

Статистика по коронавирусу в России на 18 февраля
Фото: www.unsplash.com
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Вирусная инфекция не отступает

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции по территории Российской Федерации в последнее время только ухудшается. Медики обращают внимание на увеличение темпов прироста новых инфицированных. Известно, что только за минувшие 24 часа в Российской Федерации обнаружили 15 318 новых зараженных.

Больше всего инфицированных, как и ранее, выявлено в Первопрестольной. Местные медики получили положительные тесты на COVID-19 у 2 854 пациентов. Второе место оказалось за Северной столицей – еще 1 420 петербуржцев борются с коварным недугом. Замыкает тройку антилидеров Самарская область с показателем в 1 041 новый заболевший.

Также известно, что нашим медицинским экспертам удалось поставить на ноги еще 11 439 инфицированных. К сожалению, опасный недуг унес жизни 36 человек.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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