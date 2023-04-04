Статистика по коронавирусу в России на 4 апреля

Статистика по коронавирусу в России на 4 апреля
Фото: www.unsplash.com
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COVID-19 пока остается в нашей стране

Ситуация с распространением коварного коронавирусного заболевания находится в относительно стабильном состоянии. Однако до полной победы над инфекцией еще далеко. За прошедший день в нашей стране заболел 7 141 человек.

Тревожными новостями поделились московские специалисты, там COVID-19 поразил организмы 965 местных жителей. Петербургские медики рассказали о 988 зараженных. В Самарской области соответствующий показатель составил 307 человек.

При этом за день врачам удалось вылечить12 264 жителей нашей страны. К сожалению, судьба распорядилась так, что 38 человек скончались.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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