Статистика по коронавирусу в России на 5 апреля

Статистика по коронавирусу в России на 5 апреля
Фото: www.unsplash.com
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Вирус не готов отступать

Уже несколько лет наша страна живет в состоянии непрекращающейся борьбы с распространением коварного коронавирусного заболевания. Известно, что только за вчера на территории Российской Федерации были выявлены 8 636 новых носителей опасной инфекции.

В столице нашей страны этот показатель составил 1 519 случаев. Во второй столице России, Санкт-Петербурге заболели 947 человек. В Самарской области число заболевших составило 359 человек.

При этом медикам удалось полностью вылечить 11 807 инфицированных. К сожалению, жизни 36 человек спасти не смогли.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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