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Уже несколько лет наша страна живет в состоянии непрекращающейся борьбы с распространением коварного коронавирусного заболевания. Известно, что только за вчера на территории Российской Федерации были выявлены 8 636
новых носителей опасной инфекции.
В столице нашей страны этот показатель составил 1 519 случаев. Во второй столице России, Санкт-Петербурге заболели 947 человек. В Самарской области число заболевших составило 359 человек.
При этом медикам удалось полностью вылечить 11 807 инфицированных. К сожалению, жизни 36 человек спасти не смогли.
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