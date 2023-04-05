Вирус не готов отступать

Уже несколько лет наша страна живет в состоянии непрекращающейся борьбы с распространением коварного коронавирусного заболевания. Известно, что только за вчера на территории Российской Федерации были выявлены 8 636 новых носителей опасной инфекции.



В столице нашей страны этот показатель составил 1 519 случаев. Во второй столице России, Санкт-Петербурге заболели 947 человек. В Самарской области число заболевших составило 359 человек.



При этом медикам удалось полностью вылечить 11 807 инфицированных. К сожалению, жизни 36 человек спасти не смогли.

