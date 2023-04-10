Статистика по коронавирусу в России на 10 апреля

Статистика по коронавирусу в России на 10 апреля
Фото: www.unsplash.com
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Инфекция не покидает нашу страну

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается под пристальным вниманием специалистов и простых жителей России. Известно, что за вчерашний день заболели еще 6 622 гражданина.

Больше всего инфицированных обнаружено в Белокаменной – московские эксперты рассказали об 790 новых случаях. В Петербурге заразу подхватили 756 человек. В Воронежской области заболели 384 местных жителя.

Также за вчерашний день медикам удалось полностью вылечить 6 981 пациента. К сожалению, земное пребывание 34 зараженных прекратилось.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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