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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается под пристальным вниманием специалистов и простых жителей России. Известно, что за вчерашний день заболели еще
6 622
гражданина.
Больше всего инфицированных обнаружено в Белокаменной – московские эксперты рассказали об 790 новых случаях. В Петербурге заразу подхватили 756 человек. В Воронежской области заболели 384 местных жителя.
Также за вчерашний день медикам удалось полностью вылечить 6 981 пациента. К сожалению, земное пребывание 34 зараженных прекратилось.
Участи незалежных не позавидуешь