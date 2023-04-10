Инфекция не покидает нашу страну

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается под пристальным вниманием специалистов и простых жителей России. Известно, что за вчерашний день заболели еще 6 622 гражданина.



Больше всего инфицированных обнаружено в Белокаменной – московские эксперты рассказали об 790 новых случаях. В Петербурге заразу подхватили 756 человек. В Воронежской области заболели 384 местных жителя.



Также за вчерашний день медикам удалось полностью вылечить 6 981 пациента. К сожалению, земное пребывание 34 зараженных прекратилось.

