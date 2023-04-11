Статистика по коронавирусу в России на 11 апреля

Всего погибло более 397,6 тыс граждан

Количество случаев ковида за минувшие сутки в России составляет 5 932, сообщает Оперативный штаб. При этом число выздоровлений увеличилось на 9 772. Было также зарегистрировано 38 смертей, вызванных коронавирусом.

Всего, по данным на 11 апреля 2023 года, в стране выявили 22,7 млн случаев болезни. Из них 22,1 млн выздоровления, а 397,6 летальные исходы.

Ранее в США отменили режим ЧС, который вводили на фоне пандемии COVID-19, сообщает телеканал "360"

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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