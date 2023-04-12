Статистика по коронавирусу в России на 12 апреля

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Оперативный штаб сообщил о 7 282 пациентах, у которых выявили ковид за минувшие сутки. Дополнительно стало известно о 11 150 выздоровлениях и 39 летальных исходах.
Всего к 12 апреля 2023 году было выявлено 22,7 млн случаев коронавируса в России. Количество выздоровлений при этом составляет 22,1 млн, а смертей 397,6 тыс.
Иммунологи отмечают, что более патогенных вариантов вируса за последнее время так и не появилось. Весной ситуация с COVID-19 будет стабильной, но дальше давать прогнозы преждевременно, сообщает RT.
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