Скончались 37 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей ситуации с заболеваемостью в России на 13 апреля. За сутки выявлено 37 летальных исходов, подхватили инфекцию 7 892, выздоровели 9 818.

С начала пандемии в РФ скончались 397 718, переболели 22 742 716, выздоровели 22 125 977 россиян.



