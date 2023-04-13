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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей ситуации с заболеваемостью в России на 13 апреля. За сутки выявлено 37 летальных исходов, подхватили инфекцию 7 892, выздоровели 9 818.
С начала пандемии в РФ скончались 397 718, переболели 22 742 716, выздоровели 22 125 977 россиян.
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