Статистика по коронавирусу в России на 14 апреля

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Несколько лет наша страна находится в состоянии борьбы с опасной коронавирусной инфекцией. Эксперты на ежедневной основе рассказывают гражданам, как обстоят дела на ковидном фронте. Вчера в Российской Федерации заболели 8 082
жителя.
Московские врачи сообщили об обнаружении 1 193 инфицированных. Петербургские эксперты заявили о выявлении 804 новых носителей COVID-19. В Воронежской области заболели 344 человека.
При этом за сутки медикам удалось излечить 9 605 заболевших россиян. К сожалению, 35 инфицированных скончались.
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