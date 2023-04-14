Статистика по коронавирусу в России на 14 апреля

Инфекция продолжает тревожить россиян

Несколько лет наша страна находится в состоянии борьбы с опасной коронавирусной инфекцией. Эксперты на ежедневной основе рассказывают гражданам, как обстоят дела на ковидном фронте. Вчера в Российской Федерации заболели 8 082 жителя.



Московские врачи сообщили об обнаружении 1 193 инфицированных. Петербургские эксперты заявили о выявлении 804 новых носителей COVID-19. В Воронежской области заболели 344 человека.



При этом за сутки медикам удалось излечить 9 605 заболевших россиян. К сожалению, 35 инфицированных скончались.