Статистика по коронавирусу в России на 15 апреля

Статистика по коронавирусу в России на 15 апреля
Фото: www.unsplash.com
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Инфекция не покидает территорию нашей страны

Ежедневно эксперты-статисты отчитываются о положении дел на фронте борьбы с коварной коронавирусной инфекцией. Известно, что за вчерашний день в стране заразились еще 7 445 человек.

Московские медики сообщили об инфицировании 848 москвичей. Петербургские отчитались о выявлении 796 новых носителей COVID-19 среди местных жителей. В Воронежской области этот показатель составил 348 человек.

При этом за 24 часа эксперты полностью вылечили 8 731 инфицированного. К сожалению, жизни 37 человек спасти не удалось. Российские медицинские эксперты продолжают сражаться за жизни зараженных.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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