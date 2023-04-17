Вирус не покидает территорию нашей страны

Специалисты на ежедневной основе сообщают россиянам, как обстоят дела на фронте борьбы с опасным коронавирусным заболеванием. За вчера в стране заразу подцепили еще 5 789 человек.



Московские медики сообщили о заражении 570 местных жителей. В Санкт-Петербурге соответствующий показатель составил 672 человека. В Воронежской области заболели 337 жителей страны.



При этом за 24 часа медицинским умельцам удалось полностью вылечить 5 944 заболевших. К сожалению, жизни 36 человек спасти не смогли.

