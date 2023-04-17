Статистика по коронавирусу в России на 17 апреля

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Специалисты на ежедневной основе сообщают россиянам, как обстоят дела на фронте борьбы с опасным коронавирусным заболеванием. За вчера в стране заразу подцепили еще 5 789 человек.

Московские медики сообщили о заражении 570 местных жителей. В Санкт-Петербурге соответствующий показатель составил 672 человека. В Воронежской области заболели 337 жителей страны.

При этом за 24 часа медицинским умельцам удалось полностью вылечить 5 944 заболевших. К сожалению, жизни 36 человек спасти не смогли.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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