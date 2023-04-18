Статистика по коронавирусу в России на 18 апреля

Инфекция продолжает распространяться

Несколько лет человечество живет в состоянии постоянной борьбы с коварным COVID-19. Все силы медицинской машины брошены на уничтожение вирусного заболевания. В этом вопросе достигнуты серьезные успехи, однако пока люди продолжают подхватывать ковид. За вчерашний день в нашей стране выявили 5 257 новых носителей инфекции.



В российской столице обнаружили 596 инфицированных. В Северной столице заболели 538 петербуржцев. В Самарской области инфекция поразила 301 местного жителя.



Также известно, что за день медики спасли от болезни 8 416 человек. К сожалению, 37 пациентов вылечить не удалось.

