Статистика по коронавирусу в России на 18 апреля

Статистика по коронавирусу в России на 18 апреля
Фото: www.unsplash.com
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Инфекция продолжает распространяться

Несколько лет человечество живет в состоянии постоянной борьбы с коварным COVID-19. Все силы медицинской машины брошены на уничтожение вирусного заболевания. В этом вопросе достигнуты серьезные успехи, однако пока люди продолжают подхватывать ковид. За вчерашний день в нашей стране выявили 5 257 новых носителей инфекции.

В российской столице обнаружили 596 инфицированных. В Северной столице заболели 538 петербуржцев. В Самарской области инфекция поразила 301 местного жителя.

Также известно, что за день медики спасли от болезни 8 416 человек. К сожалению, 37 пациентов вылечить не удалось.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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