Статистика по коронавирусу в России на 18 апреля

Курс рубля
- Для рубля наступил "Судный день" - экономист
- Что с курсами валют: россиянам дали дельный совет по доллару
- Плохое будущее валюты РФ: когда курс доллара дорастет до 100 рублей
878 новости
Несколько лет человечество живет в состоянии постоянной борьбы с коварным COVID-19. Все силы медицинской машины брошены на уничтожение вирусного заболевания. В этом вопросе достигнуты серьезные успехи, однако пока люди продолжают подхватывать ковид. За вчерашний день в нашей стране выявили 5 257
новых носителей инфекции.
В российской столице обнаружили 596 инфицированных. В Северной столице заболели 538 петербуржцев. В Самарской области инфекция поразила 301 местного жителя.
Также известно, что за день медики спасли от болезни 8 416 человек. К сожалению, 37 пациентов вылечить не удалось.
Специалист раскрыл планы американцев