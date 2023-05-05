Статистика по коронавирусу в России на 5 мая

Курс рубля
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
- Как слабый рубль отразится на россиянах: экономист объяснил на пальцах
- Центробанк оправдался за рухнувший рубль
879 новости
Ежедневно медики и статисты отчитываются перед гражданами Российской Федерации о том, как обстоят дела на поле борьбы с распространением коронавирусного заболевания. Известно, что за вчерашний день в нашей стране заразились 4 215
человек.
В столице Российской Федерации соответствующий показатель составил 577 инфицированных. В Культурной столице нашей страны заболели 308 петербуржцев. В Башкортостане данный показатель составил 171 человека.
Также известно, что за сутки российские медики поставили на ноги 6 667 зараженных ковидом. К сожалению, 32 человека скончались.
С заявлением выступила глава МИД республики