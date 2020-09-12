Точный астрологический прогноз для мужчин и женщин подскажет, как пройдут ближайшие семь дней

Третья неделя сентября пройдет под влиянием ретроградного Марса. Период для многих будет неудачным, предупреждают звезды, а закончится он лишь в середине ноября. Несмотря на неутешительный прогноз, с 14 по 20 сентября 2020 года представителей зодиакальной карты ждет множество сюрпризов, в том числе и приятных. Гороскоп на семь дней – в материале "Утро.ру".

Овен

Неделя обещает быть успешной. Овны будут с легкостью преодолевать все преграды и быстро принимать решения. Помешать сможет лишь отсутствие самодисциплины, поэтому звезды советуют держать себя в руках.

Телец

У Тельцов на третьей неделе осени появится множество новых дел, причем они обещают быть интересными. Период с 14 по 20 сентября 2020 года – отличное время для того, чтобы попробовать рискнуть, научиться чему-то необычному или завести полезное знакомство.

Близнецы

А вот Близнецам легких побед ждать не стоит: ближайшие семь дней будут непростыми. Астрологи рекомендуют не падать духом и сохранять спокойствие – при определенных усилиях добиться желаемого все же получится.

Рак

Ракам выпадет шанс подружиться с необычными людьми, которые помогут представителям водной стихии взглянуть на мир иначе. Возможно, это перерастет и в романтическое приключение, гласит любовный гороскоп.

Лев

Неделя для Львов будет полна неожиданностей, однако звезды предупреждают: нельзя забывать о своих планах. Избегайте беспорядка и доведите начатое до конца, тогда новых проблем не возникнет.

Дева

Финансовый гороскоп для Дев гласит: не откладывайте деловые встречи и важные переговоры – это обернется большими денежными потерями. Неделя будет благоприятной для общения, поэтому с партнерами удастся обо всем договориться, говорят астрологи.

Весы

Весам с 14 по 20 сентября будет непросто: к своим проблемам прибавятся и чужие, которые тоже придется решать. Несмотря на это неделя будет удачной – представителей воздушной стихии ждет неожиданная, но приятная новость.

Скорпион

Избежать тревог и неприятностей в ближайшие дни Скорпионам точно не удастся. Придется исправлять ошибки прошлого, а многие планы разрушатся. Астрологи советуют обратиться за помощью к друзьям – на них можно положиться.

Стрелец

Не самая удачная неделя будет и у Стрельцов: проблем возникнет намного больше, чем предполагали представители огненной стихии. Однако трудности получится преодолеть уже к выходным, обещают звезды.

Козерог

Козероги в середине сентября рискуют оказаться жертвой мошенников. Астрологи рекомендуют быть осмотрительнее, а также проявить осторожность на работе. Смешивать личные и деловые интересы ни в коем случае нельзя.

Водолей

На этой неделе Водолеям пригодится умение скрывать свои истинные интересы – это поможет достичь цели. Постарайтесь не привлекать к себе лишнего внимания. А вот надежные союзники представителям воздушной стихии не помешают.

Рыбы

Рыбы в начале недели рискуют поссориться с близкими – конфликт, скорее всего, будет вызван недопониманием. А вот ближе к 20 сентября 2020 года настроение будет улучшаться, к тому же удастся обрести новых друзей или даже начать новые отношения.

Таково астрологическое предсказание на неделю. Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь.