Советы астрологов помогут продуктивно провести каждый день

Переходный период из сентября в октябрь может обернуться чередой сюрпризов, причем не всегда приятных. Следующий месяц потребует от всех знаков зодиака умеренности во всех проявлениях. У женщин обостриться интуиция, поэтому не бойтесь прислушиваться к своему внутреннему голосу.

Овен

Вся неделя для Овна будет складываться весьма насыщенно. Звезды обещают массу событий, связанных с новыми поворотами в личной жизни. Лучше сосредоточиться на ней, поскольку в остальных сферах хороших событий будет значительно меньше. В карьере или бизнесе возможны проблемы, которые не получиться решить быстро. Неделя будет напряженной, старайтесь избегать конфликтов на работе.

Телец

В будни все будет складываться отлично: можно посвятить время отдыху, встречам с друзьями, шоппингу и прочим радостям. Работу можно отодвинуть на второй план – до выходных, поскольку в субботу и воскресенье от вас потребуется проявить максимум сосредоточенности в решении важных проблем. В целом неделя обещает пройти удачно.

Близнецы

У Близнецов на этой неделе интуиция будет играть важную роль. Не бойтесь ей доверится – в сочетании с логикой вы можете найти удивительное решение старых задач, которые мучали вас долгое время. Однако в пятницу дате себе время передохнуть – это будет не лучшее время, чтобы заниматься серьезными делами.

Рак

С понедельника по пятницу Раки могут быть уверены, что дни сложатся отлично. Звезды сулят вам большую удачу во всех начинаниях, поэтому не бойтесь браться за новое дело. Вторник будет наиболее благоприятным днем для решения интеллектуальных задач, а в четверг и пятницу можно заняться практическими. Однако в выходные следует быть более осторожными – вероятны травмы.

Лев

Даже четверг, в который намечено полнолуние, пройдет для вас хорошо. В целом неделя обещает быть благоприятной. Больший успех ждет Львов в налаживании партнерских отношений и реализации проектов вместе с коллегами. Но будьте внимательны: под конец недели у вас может неоправданно вырасти самооценка, из-за чего вы будете слепы к некоторым проблемам. Постарайтесь не давать необдуманных обещаний и не брать на себя лишних задач.

Дева

На этой неделе вы сможете получить настоящее удовольствие от решения любых практических задач: они на удивление будут решаться очень просто. Вы сможете выйти практически из любой ситуации сухим, но будьте готовы – в такой период не исключены бурные романтические увлечения. Это может преподнести неожиданность в конце недели.

Весы

Пожалуй, лучшая неделя будет у Весов. Звезды к вам невероятно благосклонны. Вы будете невероятно энергичны, в хорошем настроении и сможете справится с большинством поставленных задач. Однако будьте внимательны к близким – им может понадобиться ваша помощь в конце недели.

Скорпион

Первые два дня недели будут довольно обычными. Никаких из ряда вон выходящих событий не предвидится. А вот среда и четверг станут лучшим временем, чтобы проявить себя – звезды обещают вам успех во всех свершениях. Самые важные дела лучше запланировать именно на этот период. С пятницы будьте готовы к тому, что все окружающие будут вас раздражать: вы будете слишком критично и жестко настроены по отношению ко всему.

Стрелец

В начале недели у вас обострится чувство справедливости – из-за этого вы можете попадать в неловкие и, порой, неприятные ситуации. Постарайтесь сдерживать свои порывы. Более благоприятными днями будут вторник и среда – не бойтесь честно высказывать свою позицию, это может прибавить вам авторитета в глазах окружающих. В конце недели постарайтесь сильно не расслабляться. Излишества могут неприятно сказаться на здоровье.

Козерог

Каждый день рядом с вами будет большим риском для окружающих – вы будете чувствовать себя не в своей тарелке, будто вас ограничивают, а после такого у Козерогов всегда происходит взрыв. Их на неделе может быть немало, постарайтесь сдерживать свои порывы, чтобы не столкнуться с проблемами в будущем.

Водолей

Решения, принятые в самом начале недели, могут принести приятные плоды в ее конце. Это может сказаться на личном или финансовом благополучии. Постарайтесь обдумывать каждую ситуацию с разных сторон, чтобы получить как можно больше выгоды. В пятницу постарайтесь сократить круг общения – вы можете ненароком нагрубить близким или слишком резко высказать свою позицию. Подобное понравится далеко не всем.

Рыбы

Первая часть недели будет крайне благоприятной для того, чтобы посвятить себя чему-то новому: к примеру, увлечениям или знакомствам. Вы сможете открыть в себе что-то новое или заручиться поддержкой людей, от которых раньше не могли ее ожидать. Четверг пройдет в привычном ключе, а вот пятница может быть довольно неприятной. Выходные пройдут удачно, но не возлагайте на них больших ожиданий.