Крестьяне занимались отварами из хвои

13 марта православная церковь чтит преподобного Василия Декаполита, получившего в простонародье прозвище "Капельник" – из-за весенней капели, когда везде слышится звук капающей воды из-за таяния снега.

Сам святой был христианским исподником и жил в давние времена в монашестве. А во время гонений на последователей Христа его заточили в темницу. Через какое-то время Василий вышел на свободу. Оставшуюся жизнь проводил в наставлениях для людей на путь праведный и творил добрые дела.

Традиции и обычаи

13 марта необходимо принести домой свежую еловую или сосновую ветку. Хвоя, как известно, очень хорошо очищает воздух и дарит здоровье домочадцам. А еще она очень эффективна в качестве средства витаминного отвара – особенно для детей и пожилых. Поэтому крестьяне отваривали собранную хвою в этот день.

Женщины же пекли дома калачи для друзей и родственников. И с утра ели такой хлеб на голодный желудок – считалось, что это к счастью и непременной удаче. А охотники приходили с богатой добычей. Из нее затем и устраивали застолье, рассказывая по традиции гостям "байки".

Что нельзя делать в день Капельника

Запреты традиционны – нельзя ругаться, сквернословить, хвастать, сплетничать и обижать людей. А еще непозволительна жадность – она могла привлечь ссоры с окрудающими. Дома же не подметали, чтобы не вымести все счастье из пола.

Нельзя жадничать, иначе везение уйдет. Надо проявлять щедрость и доброту к окружающим. Под запретом лень, из-за которой можно было навлечь неудачу и проблемы с деньгами.

Приметы на 13 марта