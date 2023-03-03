Фортуна улыбнется везунчику

Начало весеннего периода всегда сопровождается надеждами на перемены к лучшему. Люди строят планы на весну и лето, сама погода наполняет энергией на новые свершения. Как сообщила знаменитый астролог Тамара Глоба, Вселенная уже выбрала зодиакальный дом, представители которого в марте будут пользоваться ее особым расположением.



Как сообщила эксперт по космическим телам, больше всего в марте повезет Весам. Представителям этого зодиакального круга будет сопутствовать удача в финансовой сфере, возможно продвижение по карьерной лестнице или неожиданные премии.



Кроме того, Весов ждут приятные перемены в личной жизни. Возможно произойдет событие, которое серьезно изменит текущее положение дел. Для представителей знака зодиака, которые давно счастливы в гармоничном браке, месяц принесет новые приятные впечатления, связанные с любимым человеком.



При этом Глоба подчеркнула, что для достижения успеха необходимо работать в коллективе. Весам нужно следить за деятельностью партнеров и поддерживать их в работе. Общими усилиями будет достигнут небывалый успех.

