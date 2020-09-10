Смешные анекдоты на 11 сентября

Начните пятницу в отличном настроении вместе с подборкой шуток от "Утро.ру"
В интернете придумали слоган для адвоката Пашаева – "Посажу даже памятник!"
Взял в руки телефон своей жены, открыл список номеров и вижу, что кто-то записан у нее "Любимый". Набрался смелости и позвонил. Ответил мне мужской сонный голос. Спрашиваю: – Кто это?! – Александр Евгеньевич Любимый, женский стилист. Господи, как вы достали уже!
– Пошли в ресторан… – Я уже думала, что ты не предложишь! Я пошла собираться! – Стой, не перебивай меня. Пошли в ресторан русский, еврей и американец...
Муж, который по-настоящему любит и ценит свою жену, никогда не уйдет после ее слов: "Я не хочу тебя больше видеть!". Он выключит свет и отвернется к стенке.
Подошел к концу сезон, когда девушки худели к лету. Теперь они худеют к Новому году.
– Почему вы постоянно опаздываете? – А почему вы зарплату платите с задержкой? – Ну, вы все-таки, ее получаете. – Ну, и я на работу все-таки пришел.
Дочери главы Гидрометцентра исполнилось 30 – 32, но на самом деле ей 27 лет, а ощущает она себя вообще на 23.
Обожаю аэропорты, потому что здесь нет привычных социальных норм. Ешь себе бургер и пей вино в семь утра в понедельник в одних спортивных штанах и сланцах – всем все равно.