На что обратить внимание после прививки от гриппа: врач назвал опасные симптомы

На что обратить внимание после прививки от гриппа: врач назвал опасные симптомы
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
При возникновении побочных эффектов в тяжелой форме необходимо обратиться в больницу

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов сообщил, какие симптомы может вызвать прививка от гриппа. Согласно классификации, они делятся на легкие и тяжелые.

По словам врача, к легким симптомам относятся небольшое повышение температуры тела, слабость, сонливость и покраснение в месте прививки. Подобные побочные действия вакцинации не представляют угрозы, передает интернет-газета "Ридус".

Что касается тяжелых симптомов, то они опасны для здоровья. При резком повышении температуры, появлении гноя в месте укола, пульсирующих ощущениях или отеке необходимо срочно обратиться в больницу.

Ранее стало известно, что в Москве и Подмосковье началась вакцинация от гриппа. Сделать прививку можно не только в больнице, но и в специальных мобильных комплексах. 

Также появилась информация о том, что в Москве отменят обязательный двухнедельный карантин для больных ОРВИ. Однако для этого больному необходимо будет принести результаты отрицательного теста на коронавирус. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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