Медик рассказала о пользе еды, безосновательно считающейся самой вредной

Врач-эндокринолог и диетолог Альбина Комиссарова опровергла миф о том, что ряд продуктов можно считать злейшими врагами похудения. Распространенное мнение о вреде картофеля, макарон, сливочного масла и белого риса не имеет ничего общего с реальностью, утверждает медик.

Комиссарова напомнила, что здоровому организму нет нужды беспокоиться из-за картофеля – 80 калорий на 100 граммов. Картофель к тому же является важным источником калия и витамина C, имея высокую пищевую ценность, передает "ФедералПресс",

Что касается макарон, то их порция в сухом виде – лишь 50 граммов на человека (175-185 ккал). А если купить макароны, изготовленные из цельнозерновой муки и добавить нежирный соус с овощами, получится полезное и вкусное блюдо.

Говоря о сливочном масле, эндокринолог напомнила, что для каждого человек рекомендуется около 10 граммов в день – 75 ккал. Но население привыкло употреблять его кокосовый аналог, заедая "столовыми ложками". Этот вариант куда опаснее – более 800 ккал.

Белый рис также несправедливо обвиняется: он вовсе не такой калорийный, как принято считать, заявила Комиссарова в "Инстаграм".

Ранее диетолог Инна Пичугина рассказала, что, помимо воды, в арбузах и дынях содержится много фруктозы и сахарозы. Это сильно помешает сбросить лишние килограммы.

