Что едят долгожители: врач о правильном рационе на каждый день

Что едят долгожители: врач о правильном рационе на каждый день
Фото: pixabay.com
От картофеля и красного мяса специалист советует отказаться

Врачи-геронтологи разработали особую резилиенс-диету для долгожителей. Если следовать правильному рациону и есть больше определенных продуктов, то можно улучшить свое самочувствие и, как следствие, продолжительность жизни. Секретами полезного рациона на каждый день поделился заместитель директора "Научно-исследовательский медицинский центр "Геронтология" Андрей Ильницкий.

Завтрак лучше начинать с каш – овсяной и гречневой. Принесет пользу и яичница, причем именно глазунья: благодаря жидкому желтку в блюде больше витамина D, рассказал специалист. Кофе пить в небольших количествах можно, но лучше заменить его зеленым или травяным чаем.

Чтобы жить дольше, Ильницкий рекомендует есть на обед суп на нежирном курином бульоне. Красное мясо лучше исключить из своего постоянного рациона, а вот рыбы нужно употреблять больше, заявил врач.

По словам эксперта, в день нужно съедать не меньше 200 г фруктов и 300 г овощей. Растительное масло для заправки салатов подойдет лучше, чем сметана или майонез, добавил Ильницкий.

А вот картофеля и макаронных в диете долгожителей нет. Также запрещается алкоголь. Перед сном можно перекусить кисломолочными продуктами – творогом или йогуртом, рассказал Ильницкий Life.

Ранее диетолог предупредила об опасности пельменей для здоровья.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Гордон заявил о планах Кремля заменить Лукашенко

Украинский журналист назвал имя нового лидера Белоруссии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей