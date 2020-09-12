От картофеля и красного мяса специалист советует отказаться

Врачи-геронтологи разработали особую резилиенс-диету для долгожителей. Если следовать правильному рациону и есть больше определенных продуктов, то можно улучшить свое самочувствие и, как следствие, продолжительность жизни. Секретами полезного рациона на каждый день поделился заместитель директора "Научно-исследовательский медицинский центр "Геронтология" Андрей Ильницкий.

Завтрак лучше начинать с каш – овсяной и гречневой. Принесет пользу и яичница, причем именно глазунья: благодаря жидкому желтку в блюде больше витамина D, рассказал специалист. Кофе пить в небольших количествах можно, но лучше заменить его зеленым или травяным чаем.

Чтобы жить дольше, Ильницкий рекомендует есть на обед суп на нежирном курином бульоне. Красное мясо лучше исключить из своего постоянного рациона, а вот рыбы нужно употреблять больше, заявил врач.

По словам эксперта, в день нужно съедать не меньше 200 г фруктов и 300 г овощей. Растительное масло для заправки салатов подойдет лучше, чем сметана или майонез, добавил Ильницкий.

А вот картофеля и макаронных в диете долгожителей нет. Также запрещается алкоголь. Перед сном можно перекусить кисломолочными продуктами – творогом или йогуртом, рассказал Ильницкий Life.

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