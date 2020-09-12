Подготовку к холодам нужно начинать уже в сентябре

Абрикос – дерево капризное и зиму переживает непросто. Как только все плоды на ветках опадут, растение нужно начинать готовить к холодам, чтобы в следующем году оно радовало богатым урожаем. "Утро.ру" собрало главные советы по уходу за южным деревом в осенний период.

Что делать с абрикосом после сбора урожая

Чтобы плодовое дерево пережило морозы, подготовку нужно начинать уже в сентябре, до наступления холодов. Опытные садоводы проводят санитарную обрезку – избавляются от засохших ветвей и формируют крону. Затем абрикос нужно защитить от болезней и вредителей: для этого его обрабатывают инсектицидами и фунгицидами. Делать это нужно, когда опадут все листья.

Следующий этап – побелка ствола. Это поможет защитить дерево от зимнего солнца и избавиться от вредителей, живущих в коре. Также абрикос важно подкормить. Подойдут удобрения на основе фосфора и калия.

А перед морозами дерево можно утеплить. Для этого ствол в несколько слоев обматывают мешковиной. Такой способ защитит абрикос от перепада температур в зимний период.

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