За последний год "цифровой концлагерь" из абстрактных рассуждений футурологов превратился в реальную угрозу, стоящую перед жителями практически всех стран мира

Безусловным лидером в части тотального цифрового надзора за собственным населением является, конечно же, Китай. Но с некоторых пор в затылок ему дышат и другие страны, включая Россию.

На днях с жестким докладом, посвященном использованию цифровых методов для подавления гражданских свобод, на ежегодном симпозиуме по искусственному интеллекту (ИИ), организованном Минобороны США, выступил глава Пентагона Марк Эспер. Он высказал уверенность, что разрабатываемые в Китае системы цифрового контроля над обществом и отдельными гражданами в скором времени будут экспортированы в ряд стран, и в первую очередь в Россию.

"По мере того, как Китай масштабирует эту технологию (контроля и слежения за населением при помощи искусственного интеллекта), мы ожидаем, что он будет экспортировать эти возможности за рубеж. Это позволит другим государственным режимам перейти к новой эре цифрового авторитаризма", – заявил Эспер, еще раз указав на то, с какой целью намерены использовать ИИ в Пекине и Москве.

Концлагерь без вышек и крематориев

В Китае, столь быстрый переход от "созерцательного" изучения ИИ к его использованию в качестве инструмента слежки и контроля, увязывается многими с эпидемией коронавируса. Считается, что именно необходимость изоляции огромного количества людей друг от друга и отслеживания перемещений зараженных превратила перспективную научную идею в надзорный и карательный механизм.

На самом деле это не совсем так. Пандемия действительно стала возможностью полномерного испытания систем контроля, но не коронавирус является причиной ее появления.

Массированно использовать ИИ для контроля за гражданами китайские власти начали еще два – три года назад, после того как китайский лидер Си Цзиньпин и его окружение изменили законы страны, что позволило ему оставаться у руля государства неограниченное время.

Обеспечив себе де-факто статус императора, китайский лидер столкнулся с серьезной проблемой – за время "китайского экономического чуда" население обуржуазилось и почувствовало вкус к свободе. Повсеместное развитие бизнеса превратило сотни миллионов китайцев из крестьян и рабочих в предпринимателей, сформировался многомиллионный средний класс.

Однако такая структура населения опасна для авторитарной государственной верхушки. Именно это и подвигло Си Цзиньпина к началу цифрового закабаления своих подданных. Изначально вводимые меры цифрового контроля объяснялись соображениями поддержания порядка и даже контроля за здоровьем населения. Но со временем жесткость цифровых оков только усиливалась.

"Пекин строит государство слежки ХХI века, призванное беспрецедентно контролировать свой народ, – говорится в докладе Марка Эспера, – Благодаря сотням миллионов камер, размещенным по всей стране, и миллиардам точек сбора данных, генерируемых китайским интернетом вещей, власти страны скоро смогут идентифицировать практически любого, кто появляется в общественном пространстве. Это позволяет подвергать цензуре инакомыслие в режиме реального времени"

По мнению Эспера, еще большую тревогу вызывает тот факт, что эти системы могут использоваться для вторжения в частную жизнь, посредством контроля за перепиской, поисковыми запросами в интернете, покупками и личной активностью.

Теперь и в России

Автор доклада уверен, что китайские методы окажутся востребованы и в России, и уже экспортируются туда. По его словам, они являются удобным механизмом для управления людьми.

Марк Эспер напомнил, что в 2017 году президент РФ Владимир Путин заявил о том, что любая нация, сделавшая ставку на искусственный интеллект, будет "править миром".

Сложно сказать, насколько ИИ поможет России "править миром", но поставить под контроль многомиллионное население страны он вполне в состоянии. Это прекрасно доказал опыт обеспечения "режима повышенной готовности", введенного в РФ в разгар пандемии. Система "социального мониторинга", цифровых пропусков, слежения за автомобилями,и поиска нарушителей карантина среди тысяч людей показывает, что Россия активно перенимает опыт Поднебесной. И это явно только начало…