Смешные анекдоты на 14 сентября

Начинаем неделю с подборки лучших шуток от "Утро.ру"

Приехал русский за границу, стал общаться с местными жителями. У него интересуются, какие вкусные блюда есть в России.

– Ну, есть пирожки у нас.

– А что это?

– Это когда тесто делаешь, в него мясо кладешь и выпекаешь.

– Круто! А еще что?

– Ну, чебуреки есть...

– Так, и что же там?

– Да тоже тесто с мясом, его жаришь.

– А еще?

– Пельмени готовим, вкусно.

– Дай-ка догадаюсь...

– Ну, манты еще есть...

Дочка спрашивает мать:

– Мама, вот папа говорит, что надо быть скромной. А он таким же в молодости был?

– Конечно, доченька, иначе ты бы на несколько лет раньше родилась.

Объявление в ларьке с шаурмой: "Всем посетителям, которые жалуются на изменившийся вкус! Из-за пандемии коронавируса сотрудники вынуждены мыть руки. Надеемся, что скоро инфекция исчезнет, и все вернется на свои места"

Жена уже и сама устала кричать на супруга. Но потом он попросил ее успокоиться...

Две девушки встретились поговорить:

– Представляешь, у меня недавно такая ситуация произошла. Такой кретин попался. Познакомились в интернете, разговорились. Позвал встретиться. Сказал, что ждет в полночь на кладбище!

– А ты что?

– Да что я?! Этот наглец даже не пришел!

В СМИ предупредили, что вскоре по всей стране отключат интернет. Эксперты заявляют, что нужно быть готовым к этому ежесекундно, поскольку обрубить провода могут внезапно.

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