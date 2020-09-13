Смешные анекдоты на 14 сентября

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– Ну, есть пирожки у нас.
– А что это?
– Это когда тесто делаешь, в него мясо кладешь и выпекаешь.
– Круто! А еще что?
– Ну, чебуреки есть...
– Так, и что же там?
– Да тоже тесто с мясом, его жаришь.
– А еще?
– Пельмени готовим, вкусно.
– Дай-ка догадаюсь...
– Ну, манты еще есть...
– Мама, вот папа говорит, что надо быть скромной. А он таким же в молодости был?
– Конечно, доченька, иначе ты бы на несколько лет раньше родилась.
– Представляешь, у меня недавно такая ситуация произошла. Такой кретин попался. Познакомились в интернете, разговорились. Позвал встретиться. Сказал, что ждет в полночь на кладбище!
– А ты что?
– Да что я?! Этот наглец даже не пришел!
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