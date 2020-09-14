Растение любит сухую и плодородную почву

Этот прекрасный цветок следует высаживать в середине первого осеннего месяца. Погода и температура в сентябре идеально подходят для укоренения растения. Так что хозяев участка уже на следующий дачный сезон порадуют нежные цветы.

Почва

Тюльпаны любят хорошо удобренную, не утяжеленную, но вместе с этим влагоемкую землю. Весной луковицы начнут быстрое развитие, поэтому от того, какая их будет окружать почва, многое зависит. Больше всего подходит супесчаная или легкосуглинистая. Обязательно не кислая. Кислоту при необходимости можно нейтрализовать известью.

Место для посадки

В первую очередь, нужно обратить внимание на сырость почвы. Водяные застои допускать нельзя. Участок должен быть сухой, иначе велика вероятность, что растение заболеет. При этом возвращать тюльпаны на место, где они до этого росли, рекомендуется не ранее, чем через пять лет.

Как сажать

Растение нужно сажать во второй половине – конце сентября, чтобы луковицы сумели укорениться до заморозков, но не успели пойти в рост.

Перед посадкой участок следует перекопать на глубину 30 см. Средние луковицы можно сажать на расстоянии 7 см друг от друга, мелкие – на 4 см. Глубина посадки – три диаметра луковички.

Удобрение

Для подготовки участка удобрите почву 4 столовыми ложками двойного суперфосфата и 2 столовыми ложки сульфата калия (расчет на 1 кв.). Для подзимней прикормки хорошо подходит аммиачная селитра (2 столовые ложки на 1 кв.).

Весной, когда глаз начнут радовать первые бутоны, прикормите цветы азотом – из расчета 1,5 столовые ложки аммиачной селитры на 1 кв. м и калием – 1 столовая ложка сульфата калия на 1 кв. м.

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