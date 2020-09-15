Смешные анекдоты на 16 сентября

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– Здравствуйте! Я у вас тут вчера покрывало купила. На этикетке было написано, что оно сделано полностью из шерсти, но я обнаружила надпись 100% акрил.
– Это сделано для того, чтобы ввести в заблуждение моль.
Жена удивленно отмечает:
– Ничего себе! Какой богатый улов!
Расстроенный муж отвечает:
– Да это потому, что кум горячительное дома забыл…
– Здравствуйте! Добро пожаловать в наш бутик. Могу показать вам новую фирменную коллекцию. Только скажите, пожалуйста, деньги у вас есть?
– Нет.
– Ну тогда идите отсюда, закупайтесь на рынке!
– Но у меня карта…
– Тогда снова здравствуйте!
– Каждый раз, когда я берусь за пылесос, меня поражает одно – как у жены и кошки еще остались волосы?!
– Извините, а сколько вы еще будете фотографироваться перед зеркалом? Мне здесь нужно заниматься.
– Всего один подход остался.
– Ладно, я подожду.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены