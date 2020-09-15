Смешные анекдоты на 16 сентября

Начать среду с улыбки помогут шутки и приколы от "Утро.ру"

В магазин приходит женщина и обращается к продавцу:

– Здравствуйте! Я у вас тут вчера покрывало купила. На этикетке было написано, что оно сделано полностью из шерсти, но я обнаружила надпись 100% акрил.

– Это сделано для того, чтобы ввести в заблуждение моль.

Приезжает муж с рыбалки. Абсолютно трезвый, с большим уловом рыбы.

Жена удивленно отмечает:

– Ничего себе! Какой богатый улов!

Расстроенный муж отвечает:

– Да это потому, что кум горячительное дома забыл…

Женщина пришла в очень элитный бутик. К ней обращается консультант:

– Здравствуйте! Добро пожаловать в наш бутик. Могу показать вам новую фирменную коллекцию. Только скажите, пожалуйста, деньги у вас есть?

– Нет.

– Ну тогда идите отсюда, закупайтесь на рынке!

– Но у меня карта…

– Тогда снова здравствуйте!

Мужчина жалуется приятелю:

– Каждый раз, когда я берусь за пылесос, меня поражает одно – как у жены и кошки еще остались волосы?!

Действие происходит в спортзале. К молодой девушке подходит парень:

– Извините, а сколько вы еще будете фотографироваться перед зеркалом? Мне здесь нужно заниматься.

– Всего один подход остался.

– Ладно, я подожду.