Смешные анекдоты на 16 сентября

Смешные анекдоты на 16 сентября
Фото: Markus Brunner/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Начать среду с улыбки помогут шутки и приколы от "Утро.ру"
  • В магазин приходит женщина и обращается к продавцу:

– Здравствуйте! Я у вас тут вчера покрывало купила. На этикетке было написано, что оно сделано полностью из шерсти, но я обнаружила надпись 100% акрил.

– Это сделано для того, чтобы ввести в заблуждение моль.

  • Приезжает муж с рыбалки. Абсолютно трезвый, с большим уловом рыбы.

Жена удивленно отмечает:

– Ничего себе! Какой богатый улов!

Расстроенный муж отвечает:

– Да это потому, что кум горячительное дома забыл…

  • Женщина пришла в очень элитный бутик. К ней обращается консультант:

– Здравствуйте! Добро пожаловать в наш бутик. Могу показать вам новую фирменную коллекцию. Только скажите, пожалуйста, деньги у вас есть?

– Нет.

– Ну тогда идите отсюда, закупайтесь на рынке!

– Но у меня карта…

– Тогда снова здравствуйте!

  • Мужчина жалуется приятелю:

– Каждый раз, когда я берусь за пылесос, меня поражает одно – как у жены и кошки еще остались волосы?!

  • Действие происходит в спортзале. К молодой девушке подходит парень:

– Извините, а сколько вы еще будете фотографироваться перед зеркалом? Мне здесь нужно заниматься.

– Всего один подход остался.

– Ладно, я подожду. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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