Смешные анекдоты на 18 сентября

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– Итак, как же переводится слово "кура"?
– Курица.
– А вот и нет. Это означает "забота".
– Интересно. А как же тогда на латыни будет "курица"?
– Галина.
– Если в России запретят кататься на электросамокатах пьяными, то мне придется свой продать.
– Это еще почему?
– Я и так ездить на нем боюсь. Могу только в нетрезвом виде.
– Нет, ну разве это нормально, что таким молодым девушкам как мы уже за 40?
– Ну вот скажи, зачем ты напился? Еще и в среду!
– У самурая нет цели. Только путь.
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