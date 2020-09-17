Смешные анекдоты на 18 сентября

Актуальные шутки о жизни от "Утро.ру" избавят от плохого настроения

Недавно прочитал, что миллиардеры ежедневно встают в 5 часов утра. Кажется, моя бабушка от меня что-то скрывает.





Идет лекция в университете. Преподаватель говорит:

– Итак, как же переводится слово "кура"?

– Курица.

– А вот и нет. Это означает "забота".

– Интересно. А как же тогда на латыни будет "курица"?

– Галина.





Совет всем влюбленным: перед решением съехаться сначала поклейте вместе обои и подберите мебель.





Разговаривают два друга:

– Если в России запретят кататься на электросамокатах пьяными, то мне придется свой продать.

– Это еще почему?

– Я и так ездить на нем боюсь. Могу только в нетрезвом виде.





Вот только начинаешь жить веселой и полноценной жизнью, как выходные заканчиваются и снова пора идти на работу.





Подруги сидят в баре. Одна из них вздыхает:

– Нет, ну разве это нормально, что таким молодым девушкам как мы уже за 40?





Жена наезжает на мужа, который вернулся вечером пьяный:

– Ну вот скажи, зачем ты напился? Еще и в среду!

– У самурая нет цели. Только путь.





У моего бывшего парня родители разводили розы. Угадайте, какие цветы он мне дарил на каждый праздник? Правильно, никакие.





Недавно узнал о новом способе выяснить возраст девушки, не задавая вопроса прямо. Нужно просто спросить, кто она по восточному гороскопу. Правда есть небольшая погрешность – плюс-минус 12 лет.





Ранее "Утро.ру" поделилось подборкой самых искрометных шуток Елены Степаненко.