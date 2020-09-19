Смешные анекдоты на 20 сентября

Злободневные шутки от "Утро.ру" поднимут настроение

Разговор по телефону:

– Привет! Ну как ты там?

– Да я тут себе места найти не могу?

– Едешь в общественном транспорте в час пик?

– Да.





Встретились двое мужчин:

– Ты представляешь, вчера домой прихожу, а жена там с каким-то итальянцем сидит!

– Да, и что ты ему сказал?

– Да что я мог ему сказать? Я в школе немецкий изучал.





Разговаривают блондинка и брюнетка. Блондинка спрашивает:

– А что значит, если на машине нарисован красный крест?

– Значит, что в ней есть очень большая аптечка.





1 апреля – это единственный день, когда народ критически оценивает всю информацию в интернете.

Вопрос на экзамене по вождению:

– Ученики, кто знает, на какой скорости можно ехать по трассе, чтобы ГИБДД не оштрафовали?

– Ну, это надо минимум до 180 разогнаться, иначе догонят.





– А ты, Вовочка, завтра в школу с родителями!

– Марья Ивановна, но ведь только первый учебный день! Сегодня же 1 сентября!

– А я действую на опережение.





Голос на автоответчике:

Здравствуйте! Вы позвонили в городской военкомат. Для того, чтобы пройти службу в армии – наберите звездочку. Если не планируете служить в армии – наберите решетку.





Работник поругался с начальством. Директор спрашивает:

– То есть, вы хорошо подумали о перспективах своей зарплаты, прежде чем говорить мне такие хамские слова?

– Нет, прежде, чем хамить, я подумал о своей зарплате очень плохо.