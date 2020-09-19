Смешные анекдоты на 20 сентября

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– Привет! Ну как ты там?
– Да я тут себе места найти не могу?
– Едешь в общественном транспорте в час пик?
– Да.
– Ты представляешь, вчера домой прихожу, а жена там с каким-то итальянцем сидит!
– Да, и что ты ему сказал?
– Да что я мог ему сказать? Я в школе немецкий изучал.
– А что значит, если на машине нарисован красный крест?
– Значит, что в ней есть очень большая аптечка.
– Ученики, кто знает, на какой скорости можно ехать по трассе, чтобы ГИБДД не оштрафовали?
– Ну, это надо минимум до 180 разогнаться, иначе догонят.
– Марья Ивановна, но ведь только первый учебный день! Сегодня же 1 сентября!
– А я действую на опережение.
Здравствуйте! Вы позвонили в городской военкомат. Для того, чтобы пройти службу в армии – наберите звездочку. Если не планируете служить в армии – наберите решетку.
– То есть, вы хорошо подумали о перспективах своей зарплаты, прежде чем говорить мне такие хамские слова?
– Нет, прежде, чем хамить, я подумал о своей зарплате очень плохо.
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