Смешные анекдоты на 21 сентября

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– Почему говорят, что у кошек лапы, а у лошадей ноги? Они же все на четырех ходят, не как мы.
– Ну, кошки не скачут.
– А что же тогда наша в пять утра делает?
– Уже час не могу вспомнить, что я должен был сегодня сделать.
– Да ты же крестик на руке нарисовал, чтобы не забыть.
– Ага. Только теперь я пытаюсь вспомнить, что именно не должен был забыть.
– Конечно!
– Так вот, сейчас за мной начал ухаживать водитель-инкассатор.
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