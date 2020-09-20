Смешные анекдоты на 21 сентября

Смешные анекдоты на 21 сентября
Фото: pixabay.com
Приколы от "Утро.ру" поднимут настроение даже в пасмурную погоду
  • Сын спрашивает у мамы:

– Почему говорят, что у кошек лапы, а у лошадей ноги? Они же все на четырех ходят, не как мы.

– Ну, кошки не скачут.

– А что же тогда наша в пять утра делает?


  • Женщина может миллион раз вернуться к мужчине, который испортил ей жизнь, но никогда не вернется к девушке, однажды испортившей ей ногти.


  • Беседуют два друга. Один с грустью в голосе говорит:

– Уже час не могу вспомнить, что я должен был сегодня сделать.

– Да ты же крестик на руке нарисовал, чтобы не забыть.

– Ага. Только теперь я пытаюсь вспомнить, что именно не должен был забыть.


  • Если женщина после ужина решила заплатить за себя сама, то, скорее всего, вам с ней ничего не светит.


  • – Помнишь, я тебе месяц назад говорила, что мечтаю о работящем парне на машине и при деньгах?

– Конечно!

– Так вот, сейчас за мной начал ухаживать водитель-инкассатор.


  • Плохо, если любимая не умеет готовить. Еще хуже – если не умеет, но все равно готовит.


  • Звонил мошенник, представился моим сыном. Говорит, попал в страшную аварию – нужно 300 тыс., чтобы все уладить. На мой вопрос что с Husqvarna и не сильно ли помята, ответил: нужно менять капот и лобовое стекло. Впервые встречаю человека, угодившего в ДТП на бензопиле.

Ранее "Утро.ру" опубликовало подборку самых лучших шуток звезд "Аншлага".

Карина СИРАЗОВА

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