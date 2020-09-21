Шутки и приколы от "Утра.ру" помогут справиться с хандрой

Носятся два пса по улице. Тот, что помоложе, говорит:

– Вот не понимаю, почему мы, псы, всю жизнь в намордниках ходим, а люди только сейчас стали их носить?

Старый пес отвечает:

– Ничего в этом странного нет! Наши тоже первыми в космос полетали, а уж потом только люди.

Как вам вообще в голову пришло в ведомости на зарплату пририсовать себе лишний ноль?

-Я художник, я так вижу.

Машенька, почему ты вечно все коверкаешь? Я же говорил, Ирочка не любовница, а моя двоюродная жена!

Предлагаю наших спортсменов отправлять в Магадан. Чтобы они видели, как на самом деле добывают золото.

Степан пришел в дом терпимости. Вдруг туда нагрянули полицейские. Начинается допрос.

– Ты кто?

– Я маникюрщица!

– А ты?

– Я тут убираю!

– Ты?

– Я только массаж делаю!

Степан не выдержал:

– Да вы только поглядите! Сейчас еще окажется, что жрица любви здесь я!

А вы знали, что большая часть миллиардеров начинала свое дело в гараже?

– Все верно. Только обычно не уточняют, что гараж был на четыре иномарки, да пристроен к особняку за несколько миллионов долларов.

Ранее "Утро.ру" поделилось подборкой шуток Елены Степаненко.

