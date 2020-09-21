Смешные анекдоты на 22 сентября

Смешные анекдоты на 22 сентября
Фото: Dietmar Plewka/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Шутки и приколы от "Утра.ру" помогут справиться с хандрой
  • Носятся два пса по улице. Тот, что помоложе, говорит:
    – Вот не понимаю, почему мы, псы, всю жизнь в намордниках ходим, а люди только сейчас стали их носить?
    Старый пес отвечает:
    – Ничего в этом странного нет! Наши тоже первыми в космос полетали, а уж потом только люди.
  • Как вам вообще в голову пришло в ведомости на зарплату пририсовать себе лишний ноль?

-Я художник, я так вижу.

  • Машенька, почему ты вечно все коверкаешь? Я же говорил, Ирочка не любовница, а моя двоюродная жена!
  • Предлагаю наших спортсменов отправлять в Магадан. Чтобы они видели, как на самом деле добывают золото.
  • Степан пришел в дом терпимости. Вдруг туда нагрянули полицейские. Начинается допрос.

– Ты кто?

– Я маникюрщица!

– А ты?

– Я тут убираю!

– Ты?

– Я только массаж делаю!

Степан не выдержал:

– Да вы только поглядите! Сейчас еще окажется, что жрица любви здесь я!

  • А вы знали, что большая часть миллиардеров начинала свое дело в гараже?
    – Все верно. Только обычно не уточняют, что гараж был на четыре иномарки, да пристроен к особняку за несколько миллионов долларов.

Ранее "Утро.ру" поделилось подборкой шуток Елены Степаненко.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Кремль разрушил планы Польши по Майдану в Белоруссии - эксперт

Дивизия Дзержинского готова в любой момент выполнить приказ по оказанию помощи своим коллегам в Республике

Речь Путина в ООН "приземлит" Запад - эксперт

Между тем, реально вразумить некоторых политиков зарубежных стран можно лишь при помощи кувалды, считает известный "знаток"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей