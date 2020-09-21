Шутки и приколы от "Утра.ру" помогут справиться с хандрой
Носятся два пса по улице. Тот, что помоложе, говорит:
– Вот не понимаю, почему мы, псы, всю жизнь в намордниках ходим, а люди только
сейчас стали их носить?
Старый пес отвечает:
– Ничего в этом странного нет! Наши тоже первыми в космос полетали, а уж потом
только люди.
Как вам
вообще в голову пришло в ведомости на зарплату пририсовать себе лишний ноль?
-Я художник,
я так вижу.
Машенька, почему ты вечно все коверкаешь? Я же говорил, Ирочка не
любовница, а моя двоюродная жена!
Предлагаю наших спортсменов отправлять в Магадан. Чтобы они видели, как
на самом деле добывают золото.
Степан
пришел в дом терпимости. Вдруг туда нагрянули полицейские. Начинается допрос.
– Ты кто?
– Я
маникюрщица!
– А ты?
– Я тут убираю!
– Ты?
– Я только
массаж делаю!
Степан не
выдержал:
– Да вы
только поглядите! Сейчас еще окажется, что жрица любви здесь я!
А вы знали, что большая часть миллиардеров начинала свое дело в
гараже?
– Все верно. Только обычно не уточняют, что гараж был на четыре иномарки, да
пристроен к особняку за несколько миллионов долларов.
Ранее "Утро.ру" поделилось подборкой шуток Елены Степаненко.