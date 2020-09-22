Смешные анекдоты на 23 сентября

Смешные анекдоты на 23 сентября
Фото: t14/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Шутки и приколы о жизни и веселых ситуациях поднимут настроение
  • Хороший аппетит приходит во время еды, а отличный – во время диеты.


  • Давайте встретимся у метро "Площадь Ленина" в понедельник в 8 утра.
    – Как вы будете выглядеть?
    – Плохо.


  • Юбилей пожарной охраны в грузинском городе. Глава службы встал, чтобы сказать тост:

– Желаю, чтобы наша пожарная команда была, как старая дева.

По рядам пошел шепот, все в недоумении переглядываются. Слышится "совсем сдурел на старости лет"... "что делается-то..."

– Молчать. Я не договорил. Желаю, чтобы была, как старая дева – всегда готова и никому не нужна!

  • Страшнее поколения переведенных на ЕГЭ только поколение переведенных на удаленку.


  • Доктор говорит пациенту:

– Так, Сидоров, вас будет оперировать студент-практикант.
– Как же так! Вдруг он меня зарежет!
– Что ж, тогда мы ему двоечку поставим.

  • Ты будешь скучать по мне?
    – Я буду по тебе страдать.
    – Тогда, может, мне все же не уходить?
    – Ну что ты! Я уже договорилась с тем, кто скрасит мои страдания.


Ранее "Утро.ру" делилось подборкой лучших шуток звезды "Аншлага" Елены Воробей.

Ольга ФЕДОРОВА

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