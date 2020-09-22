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– Желаю, чтобы наша пожарная команда была, как старая дева.
По рядам пошел шепот, все в недоумении переглядываются. Слышится "совсем сдурел на старости лет"... "что делается-то..."
– Молчать. Я не договорил. Желаю, чтобы была, как старая дева – всегда готова и никому не нужна!
– Так, Сидоров, вас будет оперировать студент-практикант.
– Как же так! Вдруг он меня зарежет!
– Что ж, тогда мы ему двоечку поставим.
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