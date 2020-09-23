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– Да ничего интересного. Вообще, если делать больному анестезию перед операцией, весь процесс проходит весьма скучно.
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Ранее "Утро.ру" делилось подборкой самых смешных шуток и афоризмов от мастера острого слова Михаила Жванецкого.
Материнский капитал увеличится, учителям выплатят надбавки
СМИ оценили предложения РФ по бесплатной вакцине и тесному евразийскому сотрудничеству