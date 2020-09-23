Смешные анекдоты на 24 сентября

Смешные анекдоты на 24 сентября
Фото: Manfred Valentin Ramminger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Зарядиться позитивом на весь день помогут шутки и приколы от "Утро.ру"
  • А вы обратили внимание, что по всем сценариям все иноземные захватчики жаждут уничтожить именно США? Как же они всех достали!


  • Разумеется, результат этой задумки можно назвать позорным провалом, однако я предпочту термин "наработка опыта".


  • Открыта горячая линия по вопросам отопления. Теперь любой может позвонить и узнать, почему линия горячая, а батареи дома холодные.


  • Доктор, у меня проблемы. Мне стало абсолютно все равно на мнение окружающих.
    – Понял. Не могли бы поделиться рецептом?


  • Два хирурга беседуют:
    – Ну, как прошло?

     – Да ничего интересного. Вообще, если делать больному анестезию перед операцией, весь процесс проходит весьма скучно.


  • Объявление:

Ищем красивых, коммуникабельных и инициативных девушек. Платим много. Не работа!

Ранее "Утро.ру" делилось подборкой самых смешных шуток и афоризмов от  мастера острого слова Михаила Жванецкого.

Ольга ФЕДОРОВА

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