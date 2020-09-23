Обама предпринял неожиданный шаг перед выборами в США

Обама предпринял неожиданный шаг перед выборами в США
Барак Обама. Фото: Monica Herndon/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Политик опубликовал новый пост в соцсетях

Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама указал в "Твиттер" свой номер телефона. Он попросил американцев поделиться мыслями относительно предстоящих президентских выборов.

"Если вы из США, напишите мне на номер 773-365-9687" – попросил политик.

Обама поинтересовался, как дела у жителей Америки и планируют ли они голосовать в этом году.

Бывший глава Белого дома отметил, что он периодически будет выходить на связь и так же рассказывать о своих планах на выборы в США.

Некоторые пользователи Сети отметили, что скучают по Бараку Обаме, и предложили ему снова выдвинуть свою кандидатуру на пост президента.

"Сделайте это для Америки" – написал один из комментаторов.

Напомним, Барак Обама являлся президентом США с 2009 по 2017 годы. Он пробыл на этом посту два срока.

Выборы президента США запланированы на третье ноября. В ряде штатов уже началось досрочное голосование. Главными соперниками являются нынешний глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Ранее стало известно, что Америка обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы. США ввели санкции против троих россиян, которые якобы причастны к хакерским атакам. Также в черный список попали несколько российских компаний. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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