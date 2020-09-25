Смешные анекдоты на 26 сентября

Смешные анекдоты на 26 сентября
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Начать субботу в хорошем настроении помогут шутки от "Утро.ру"
  • Интернет высказал мне все, что думает о моем материальном положении после коронавируса, показав рекламу: "Б/у "Приора" в кредит". 


  • – Что такое средний класс?
    – Средний класс – это когда в целом хорошо, но все равно как-то большего хочется. 


  • Автосалон элитных машин в Чебоксарах ищет продавца, который не впадает в депрессию от одиночества.
  • Осенью больше обычного хочется лежать дома, укрывшись деньгами. 
  • Жители Питера настолько воспитаны, что никогда не оскорбят человека напрямую. Скорее всего, они просто скажут: знаете, по современным критериям, кино с вашим участием могло бы выиграть Оскар.
  • Иногда поступки девушек очень трудно объяснить. Ведь они могут вернуться бывшему, который превратил их жизнь в кошмар, но ни за что не вернутся к девушке, которая сделала им плохой маникюр. 
  • – Истина – в вине!
    – Чьей?
    – Ты с юрфака?
    – Как ты понял? 
  • Все мы немножко Робинзоны Крузо, ведь каждый из нас очень любит и ждет пятницу.  
  • Если на ночь маски класть в антисептик, тогда выход на улицу с утра будет веселым. 
  • Посмотрел я на то, как люди носят защитные маски, и понял, почему не все методы контрацепции работают. 
  • В обед ко мне подошел мой шеф и сказал, что искал меня все утро.
    А я ему ответил:
    – Отличного работника всегда сложно найти!
  • В эпоху Средневековья самой крутой считалась та колдунья, которая не спалилась. 
Юлия МИХАЙЛОВА

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