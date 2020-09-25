Из-за ошибки некоторые растения не доживают до весны

Многие садоводы сталкиваются с такой проблемой: по наступлению весны цветы либо гибнут, либо цветут достаточно скудно. Причина кроется в неправильной подготовке растений к зимовке.

Давайте разберемся, из-за чего чаще всего страдают цветы.

Некачественный укрывной материал

Речь здесь идет о лапнике. Он является одним из самых популярных материалов для защиты почвы от промерзания. Однако если вы используете больные ветки, то их эффективность моментально снижается. Дело в том, что скрывающиеся в них вредители могут с легкостью перебраться на цветы.

Старая мешковина

При использовании старой мешковины велика вероятность того, что грибки, находящиеся на внутренних стенках, переберутся на растения. Ведь не все обрабатывают материал после хранения или перевозки урожая.

Кроме того, мешковина – это не самый удачный материал для укрытия. Он быстро впитывает влагу, при минусовой температуре покрывается коркой льда, а при резком потеплении начинает покрываться плесенью.

Слишком раннее укрытие

Если вы укроете цветы раньше времени, то их почки начнут постепенно выпревать. Это может привести к гибели растений.

Отсутствие обрезки

Перед тем, как отправить цветы на зимовку, их нужно предварительно обрезать. Удаляя больные и поверженные побеги, вы помогаете растению накопить силы для будущего цветения.

Пленка в качестве укрывного материала

Полиэтилен является отличным материалом для изготовления теплиц и парников. Однако для цветов он не подходит. Пленка не защищает от сильных морозов, а также скапливает влагу, которая благоприятно влияет на развитие грибков.

Отсутствие каркаса для укрывных материалов

При использовании мешковины, пленки или других материалов важно позаботиться о том, чтобы они были уложены на каркас. Образовавшееся между ветками и "потолком" укрытия пространство не только сохраняет тепло, но и защищает цветы от повреждений.

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