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– Мама, а почему у папы столько залысин?
– Это сыночек, оттого, что он усердно думает!
– А у тебя почему густые такие волосы?
– Ты можешь молча есть!?
– Элементарно, Ватсон. От брака одни проблемы. Допустим, вы мирно читаете книгу вечером. Неожиданно в один и тот же момент за входной дверью раздается голос супруги, за запасным выходом в доме – лай собаки. Кого нужно впустить первой?
– Супругу, она же находится ближе.
– Нет, Ватсон, собаку: она, когда окажется дома, то сразу замолчит.
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