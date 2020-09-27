Начните неделю в отличном настроении вместе с подборкой шуток от "Утро.ру"

Супруг пролил кофе на новенький ковер. Можете посоветовать, как очистить пятна крови?





Девушки, имейте в виду: если кавалер не засыпает вас комплиментами, значит ему нелегко дается обман.





Сын за завтраком интересуется у матери:

– Мама, а почему у папы столько залысин?

– Это сыночек, оттого, что он усердно думает!

– А у тебя почему густые такие волосы?

– Ты можешь молча есть!?

Отправили дочку на курсы нестандартного мышления в воскресную школу. Занятия по вторникам.





Отчего вы так и не женились, Холмс?

– Элементарно, Ватсон. От брака одни проблемы. Допустим, вы мирно читаете книгу вечером. Неожиданно в один и тот же момент за входной дверью раздается голос супруги, за запасным выходом в доме – лай собаки. Кого нужно впустить первой?

– Супругу, она же находится ближе.

– Нет, Ватсон, собаку: она, когда окажется дома, то сразу замолчит.

Я все понял! Эврика! Древние мумии Египта – это просто старая версия тех, кто в наши дни из-за неизлечимой болезни замораживается, надеясь, что медицина достигнет таких высот, что их вылечат…

Ранее "Утро.ру" делилось подборкой лучших шуток звезды "Аншлага" Елены Воробей.