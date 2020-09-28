Смешные анекдоты на 29 сентября

Смешные анекдоты на 29 сентября
Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Подборка коротких шуток от "Утро.ру" поднимет настроение даже в пасмурную погоду
  • Эх, вот раньше хорошо было в деревне! Дружили не только домами, но и сараями. А летом – еще и огородами.


  • В среднем курица откладывает около 200 яиц в год. Но это ерунда по сравнению с тем, сколько дел каждый год откладываю я.


  • Раздается телефонный звонок. Жена берет трубку:

– Алло, здравствуйте, позовите Валеру, пожалуйста.

– Его нет дома, уехал по делам. Могу передать, если что-то нужно.

– Передайте ему, что ребенка я решила оставить!


  • Ходил вчера к начальнику просить повышения. А он мне: "Так ты положи зарплату перед зеркалом – будет в два раза больше". И смеется.


  • Моя девушка работает преподавателем в университете. Вчера возвращается домой, к ней подъезжает машина. Мужской голос выдает: "Красавица, может подвез... Ой, добрый вечер, Мария Михайловна".


  • Разговаривают два друга:

– Вот где тебе больше нравится фильмы смотреть: дома или в кинотеатре?

– Конечно в кинотеатре! Там целоваться можно.

– Так и дома же можно...

– Дома нельзя, дома жена!

Ранее "Утро.ру" опубликовало подборку самых смешных шуток звезд "Аншлага".

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Горбачев призвал Путина повременить с Союзным государством

Власти Белоруссии должны самостоятельно найти выход из политического кризиса

В Москве снова ввели ограничительные меры: что изменится с 28 сентября

Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей