Смешные анекдоты на 29 сентября

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– Алло, здравствуйте, позовите Валеру, пожалуйста.
– Его нет дома, уехал по делам. Могу передать, если что-то нужно.
– Передайте ему, что ребенка я решила оставить!
– Вот где тебе больше нравится фильмы смотреть: дома или в кинотеатре?
– Конечно в кинотеатре! Там целоваться можно.
– Так и дома же можно...
– Дома нельзя, дома жена!
Ранее "Утро.ру" опубликовало подборку самых смешных шуток звезд "Аншлага".
Власти Белоруссии должны самостоятельно найти выход из политического кризиса
Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин