Смешные анекдоты на 1 октября

Подборка приколов от "Утро.ру" зарядит позитивом

Мужчина звонит дежурному врачу:

– Здравствуйте! Я только что съел целую селедку, после чего сразу выпил молока.

– Хм, а что вы от меня хотите?

– Да вот хотел спросить: нужно ли мне мыть сливы, или это уже не так важно?

Переписка двух друзей:

– Почему не спишь?

– В Интернете сижу, смотрю соцсети.

– Здорово! А я в гостях.

– У кого?

– У тебя!

– Ой, извини, я совсем забыл.

Отец развлекает маленькую дочь. В какой-то момент девочка начинает капризничать:

– Все, папа, я больше не буду с тобой играть! У меня нет настроения.

Мужчина с недоумением смотрит на жену:

– Вас что, этому с самого детства учат?!

Сын звонит матери и жалуется:

– Мама, папа испортил белое полотенце.

– Что случилось?

– Да он пролил на полотенце кофе. Замочить его?

– Сынок, папу не трогай, а вот полотенце положи в машинку.