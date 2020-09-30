Если заменить обычную тряпку микрофиброй, это значительно сократит время уборки

Уборка – дело непростое, однако небольшие тонкости могут заметно облегчить этот процесс и помогут сохранять дом в чистоте дольше обычного.

Для того, чтобы пыль не оседала сразу после уборки, начинать убираться необходимо с пылесоса. Только после этого можно протирать пыль.

Чтобы унитаз снова блестел, а налет отходил лучше, залейте его чистящим средством перед выходом из дома, а после тщательно очистите поверхность с помощью ершика.

Зубную щетку можно использовать для того, чтобы вымыть труднодоступные места.

Перед тем, как начинать уборку на кухне, нанесите чистящее средство на поверхности, где есть жирные пятна. Вернитесь к ним, когда закончите с холодильником, столешницей и посудой.

Если побрызгать лампы, заднюю панель бытовой техники и прочие предметы антистатиком, то пыль на них будет собираться в два раза дольше.

Для того, чтобы избавиться от неприятных запахов в холодильнике, в него можно положить несколько таблеток активированного угля. Он быстро впитает в себя все запахи.

Протирать поверхности лучше вертикальными движениями. Это поможет избавиться от разводов.

Чтобы реже мыть тряпку, ее нужно сложить вчетверо. Благодаря этому у вас получится сразу 4 моющих стороны.

Избегайте использование моющих губок с зелёным абразивом, потому что они, как правило, только вредят поверхности.

Избавиться от строительной пыли легко и просто можно, если протереть полы обычной водой с добавлением уксуса. И только после этого полы следует помыть с помощью привычного средства.

Иногда случается так, что химические средства "разъедают" поверхность. Скрыть такие повреждения можно, если натереть их растительным маслом.

Лучше не заливать горячую сковороду холодной водой. Это сильно вредит поверхности.

Для того, чтобы пуховик не испортился при стирке, добавьте несколько шариков для игры в настольный теннис. Они "разобьют" пух.

С помощью пищевой соды можно с легкостью убрать желтый налет с посуды.

Нанесите бытовую химию на особенно грязные места в начале уборки. Смойте средство спустя некоторое время, чтобы грязь успела отойти.





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