Как облегчить домашнюю уборку: 15 простых советов
Если заменить обычную тряпку микрофиброй, это значительно сократит время уборки
Уборка – дело непростое, однако небольшие тонкости могут заметно облегчить этот процесс и помогут сохранять дом в чистоте дольше обычного.
- Для того, чтобы пыль не оседала сразу после уборки, начинать убираться необходимо с пылесоса. Только после этого можно протирать пыль.
- Чтобы унитаз снова блестел, а налет отходил лучше, залейте его чистящим средством перед выходом из дома, а после тщательно очистите поверхность с помощью ершика.
- Зубную щетку можно использовать для того, чтобы вымыть труднодоступные места.
- Перед тем, как начинать уборку на кухне, нанесите чистящее средство на поверхности, где есть жирные пятна. Вернитесь к ним, когда закончите с холодильником, столешницей и посудой.
- Если побрызгать лампы, заднюю панель бытовой техники и прочие предметы антистатиком, то пыль на них будет собираться в два раза дольше.
- Для того, чтобы избавиться от неприятных запахов в холодильнике, в него можно положить несколько таблеток активированного угля. Он быстро впитает в себя все запахи.
- Протирать поверхности лучше вертикальными движениями. Это поможет избавиться от разводов.
- Чтобы реже мыть тряпку, ее нужно сложить вчетверо. Благодаря этому у вас получится сразу 4 моющих стороны.
- Избегайте использование моющих губок с зелёным абразивом, потому что они, как правило, только вредят поверхности.
- Избавиться от строительной пыли легко и просто можно, если протереть полы обычной водой с добавлением уксуса. И только после этого полы следует помыть с помощью привычного средства.
- Иногда случается так, что химические средства "разъедают" поверхность. Скрыть такие повреждения можно, если натереть их растительным маслом.
- Лучше не заливать горячую сковороду холодной водой. Это сильно вредит поверхности.
- Для того, чтобы пуховик не испортился при стирке, добавьте несколько шариков для игры в настольный теннис. Они "разобьют" пух.
- С помощью пищевой соды можно с легкостью убрать желтый налет с посуды.
- Нанесите бытовую химию на особенно грязные места в начале уборки. Смойте средство спустя некоторое время, чтобы грязь успела отойти.
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