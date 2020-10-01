Смешные анекдоты на 2 октября

Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Рубль вошел в тройку самых обвалившихся валют
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
– Дорогой, я сделаю тебя самым счастливым мужчиной на всем белом свете.
– Неужели ты меня бросаешь?
– Мне в посольстве отказали в выдаче визы.
– Что случилось?
– Да я при заполнении анкеты в графе "Оставьте поле пустым" написала "Хорошо".
– Алло, полиция? Меня грабят! Приезжайте скорее!
– Скажите ваше местонахождение.
– Да я дома. Изучаю свежую квитанцию ЖКХ.
– Представляешь, вчера жена родила троих сыновей! И как мне теперь быть?
– Так в чем проблемы? Раздай их соседям.
– Извините, я сегодня не смогу выйти на работу.
– В чем дело? Вы заболели?
– Нет. Мой муж потерял триста долларов. Теперь ищет их по всему дому.
– Так вы-то тут причем?
– Так я на них стою...
– У вас есть опыт?
– Естественно. Это мое двадцатое по счету собеседование.
Главы трех государств требуют остановить кровопролитие, а лидер Турции считает, что Азербайджан должен "отрезать пуповину" и решить проблему самостоятельно
Противостояние развернется между российской и турецкой стороной