Смешные анекдоты на 2 октября

Спонсор отличного настроения – подборка шуток от "Утро.ру"

Разговор влюбленной пары:

– Дорогой, я сделаю тебя самым счастливым мужчиной на всем белом свете.

– Неужели ты меня бросаешь?

Одна подруга жалуется другой:

– Мне в посольстве отказали в выдаче визы.

– Что случилось?

– Да я при заполнении анкеты в графе "Оставьте поле пустым" написала "Хорошо".

Звонок в полицейский участок:

– Алло, полиция? Меня грабят! Приезжайте скорее!

– Скажите ваше местонахождение.

– Да я дома. Изучаю свежую квитанцию ЖКХ.

Весь год копил деньги. Думал, на отпуск. Но оказалось, что на карантин...

Мужчина разговаривает на кухне с котом.

– Представляешь, вчера жена родила троих сыновей! И как мне теперь быть?

– Так в чем проблемы? Раздай их соседям.

Женщина звонит своему начальнику:

– Извините, я сегодня не смогу выйти на работу.

– В чем дело? Вы заболели?

– Нет. Мой муж потерял триста долларов. Теперь ищет их по всему дому.

– Так вы-то тут причем?

– Так я на них стою...

Мужчина пришел устраиваться на работу. У него спрашивают:

– У вас есть опыт?

– Естественно. Это мое двадцатое по счету собеседование.