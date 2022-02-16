Заграничные нравы привели пользователей в недоумение

В TikTok, помимо развлекательного контента, есть и много образовательных аккаунтов. Например, девушка под ником aaigeel ведет блог, посвященный английскому языку и его особенностям. Ее ролики часто набирают большое количество просмотров. Так, один из последних роликов за два дня посмотрело 2 миллиона человек, и собрал он больше 260 тысяч лайков.

Девушка разыграла сцену из общественного транспорта, чтобы показать, как случайно можно вторгнуться в личное пространство англичанина. Оказывается, задав в автобусе вопрос "Вы выходите?" в Англии, можно задеть человека. Он посчитает, что вы лезете в его жизнь и искренне не поймет, зачем вам данная информация о нем. Девушка объяснила, что правильнее будет прямо сказать человеку "Простите, я выхожу", чтобы он пропустил вас к выходу.

Пользователи в комментариях отметили, что в России совсем другой менталитет и реакция на происходящее.

"А у нас люди, наоборот, думают, что не вежливо человека заставлять двигаться от прохода, если он там специально стоит", "Как посмотришь тик ток, так сразу поймешь, что в других странах ты любой фразой всем грубишь", "Говорить о себе, а не интересоваться окружающими – эгоизм".

Одна из пользовательниц отметила, что в каждой стране свои нравы.

"Мы не плохие, мы – другие. Не навязывайте, пожалуйста, чужие уклады", – подытожила девушка.

Ранее пользователи TikTok пришли в восторг от кота, который исполнял с хозяином блюз.