Бизнесмен Пригожин прокомментировал суд с Доброхотовым* и The Insider*

Предприниматель Евгений Пригожин участвует в судебном разбирательстве с изданием The Insider* и журналистом Романом Доброхотовым* из-за распространения фейковой информации. Представитель портала "Утро.ру" обратился к бизнесмену с просьбой прокомментировать текущий судебный процесс.

Пригожин акцентировал внимание на том, что The Insider (признан иноагентом на территории РФ) является "грязной, ЦРУшной структуркой", во главе которой стоит "предатель Родины", журналист-иноагент Доброхотов.

"Мы его прижали, по-русски говоря "взяли за задницу", и теперь этот слизняк будет выпендриваться в суде и говорить: “Я – не я, Инсайдер не мой”. С 99% уверенности могу это сказать, потому что они все трусливые твари, которые боятся отвечать за свои слова", – приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Бизнесмен в очередной раз отметил необходимость исполнения решений суда в отношении таких личностей, как Доброхотов* "удобными, доступными способами", в том числе и в "местах их временного проживания".