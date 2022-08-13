Кинокартина вышла ровно год назад

Год назад на экраны страны вышел художественный фильм "Солнцепек", в котором авторы постарались раскрыть главные смыслы того, что происходило на Донбассе в 2014-м.



Фильм вышел и зрелищным, и наполненным глубоким смыслом, что в принципе не всегда сочетается в кинематографе. История киноленты о том, как на Донбасс пришла беда: вначале в виде бесчинствующих украинских националистов, выросших на Майдане и пропаганде насилия, а затем в лице бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), с помощью которых новые власти Киева намеревались задавить свободолюбивый регион.

Вместо того чтобы выслушать мнение жителей Луганска, киевские власти предпочли направить на мирный город штурмовую авиацию. Ракетный удар самолетов ВСУ по зданию администрации украинские политики впоследствии с издевательством назвали "взрывом кондиционера". Это была самая жирная точка, которую Киев поставил на добрососедских отношениях с Донбассом. После этого случая даже самые далекие от политики люди поняли, что пришло время сделать выбор.

Герои "Солнцепека" проходят через сложнейшие испытания, которые заставляют их делать трудный выбор. Кто-то бежит прочь от этой беды, а кто-то встает грудью на защиту своей земли и своих близких. Однако боевые действия по сюжету меняют всех, каждый сталкивается со своим испытанием.

На момент выхода фильма "Солнцепек", уже лет пять-шесть как новости, приходящие с Донбасса, мало кого интересовали. Практически без внимания оставались факты настоящего геноцида, которому подвергалось русское население на этих территориях. Кроме того, особо не освещалось то, что творилось на самой Украине в отношении русского языка — как связующего звена всего русского населения. И это при том, что процентное соотношение жителей Украины, считающими своим родным языком именно русский, было выше, чем тех жителей Украины, для кого родным был украинский.

На самой Украине все эти годы в полную силу расцветал национализм. Портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича перестали быть чем-то удивительным, тогда как абсолютное большинство проживающего на Украине народа, еще какие-то 15-20 лет назад и представить себе не могли, что эти военные преступники вновь обретут известность и почитание.

И вот на этом фоне появляется "Солнцепек", который вдруг поднимает все то, что уже, казалось бы, было забыто или стало неинтересно. Авторы понимали, что происходящее на Украине уже в ближайшее время невозможно будет игнорировать – Киев при поддержке Запада готовит народ к началу военного конфликта против русского населения.

Создателям киноленты, очевидно, удалось предвосхитить грядущие события, которые навсегда останутся в истории нашей страны как значимый шаг в борьбе за Родину. Идейным вдохновителем картины выступил бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин, который в течение последних лет стал одним из создателей еще нескольких ярких фильмов, повествующих о различных сторонах событий современности, так или иначе, затрагивающих будущее России.

Спустя полгода после премьеры фильма, Россия была вынуждена начать на территории Украины специальную военную операцию. Кто-то не понимал, зачем это было нужно? А вот затем и нужно было – в "Солнцепеке" есть, пожалуй, все необходимые ответы на такие вопросы.

И если авторы этого фильма подумают о съемках продолжения, повествующего о реальных событиях, которые происходят сейчас на Украине, это позволит развеять всю ту чепуху, которой различные враги государства пытаются подменять истинное положение дел.