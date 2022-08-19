Год назад вышла драма Пригожина "Солнцепёк", предвосхитившая актуальность событий на Украине

Год назад вышла драма Пригожина "Солнцепёк", предвосхитившая актуальность событий на Украине
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кинолента вызвала фурор среди зрителей

Российская кинолента "Солнцепек" от режиссеров Михаила Вассербаума и Максима Бриуса вышла на экраны страны в 2021 году. Картина вызвала фурор среди зрителей, заставив их проникнуться сочувствием к мирным жителям и защитникам Донбасса.

Фильм поднимает тяжелые вопросы относительно нападения ВСУ на Донецк и Луганск, показывая преступления киевского режима. Фактически он стал предвестником обострения ситуации на Украине.

Финальные сцены кинокартины дали зрителям надежду на то, что Россия придет на выручку защитникам Донбасса и остановит кровопролитие. 24 февраля 2022 года так и произошло.

Режиссер Максим Бриус в интервью заявил, что картина появилась в нужное время и подняла серьезные вопросы на новый уровень. Идея создания ленты, по его словам, принадлежала петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину, который принимал непосредственное участие в разработке фильма. Благодаря его поддержке и вовлеченности, картина "Солнцепек" получилась максимально приближенной к тяжелым событиям 2014 года в Донбассе.

"Энергия, исходящая от Евгения, очень помогла всему проекту, во многом из-за него фильм и стал таким достоверным. Если бы мы снимали без его комментариев, кино могло быть помягче. Но считаю, всё правильно сделано", – считает он.

Максим Бриус не мог предположить, что его работа с Вассербаумом станет настолько актуальной в текущем году, когда поступающая с фронта информация подтверждает зверства киевского режима против мирных жителей Донбасса, отраженных в фильме.

На фоне спецоперации РФ на Украине лента оказалась даже актуальнее, чем в 2021 году. Она не только рассказывает о зверствах националистов, но и поднимает такие серьезные вопросы, как долг и защита невинных.

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