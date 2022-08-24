"Если внимательно посмотрите на материалы дела, то у вас возникнут вопросы": Евгений Пригожин рассказал о "судимости" Александра Малолетко

В социальных сетях распространилась фотография, на которой запечатлены бизнесмен Евгений Пригожин и Александр Малолетко

Журналисты издания "Экспресс-газета" обратились к предпринимателю с вопросом, является ли Малолетко фигурантом дела о хищении личных данных зятя Сергея Лаврова Александра Винокурова. Ответ Пригожина опубликован на странице пресс-службы компании "Конкорд".

"Абсолютно верно. Со мной на фотографии Александр Малолетко. И это, опять же, не случайность. Александр Малолетко является куратором одного из направлений "Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов". Эта организация занимается помощью и поддержкой ветеранов-героев, которые по всему миру служат своему Отечеству, российскому Отечеству. Еще раз подчеркну, ветеранов-героев, потому что все они – живые и мертвые, погибшие и выжившие, служа своему Отечеству – герои. Так вот Александр Малолетко приехал вместе со мной почтить память Александра Романовского", – поделился предприниматель.

Пригожин уверен, что Малолетко является борцом с врагами России. Доказательством этому служит набор наград, которые есть у Малолетко.

"Во-первых, Александр Малолетко осужден не был, а имеет судебный штраф. А во-вторых, если вы внимательно поковыряетесь в материалах его дела, то у вас возникнет много вопросов, но уже не ко мне. И последняя ремарка по поводу Орденов Мужества. Этих наград у него четыре. Ведь он уже не один десяток лет борется с врагами нашей Родины, и африканских "Крестов воинской доблести" тоже несколько. Надеюсь, теперь у вас сложилась правильная картина происходящего. Если у вас есть желание умереть за Родину – добро пожаловать. За Родину за счастье и умереть", – резюмировал предприниматель.