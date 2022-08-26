В то время как на экспорт идут российские исторические сериалы, фильмы для семейного просмотра и анимация

В странах Персидского залива и Юго-Восточной Азии пользуются спросом исторические костюмированные сериалы и фильмы, семейные киноленты, комедии и анимация российского производства. Об этом сообщила генеральный директор "Роскино" Инна Шалыто в ходе мероприятия, приуроченного к юбилею "Лендок".



В рамках празднования 90-летия петербургской киностудии "Лендок" в Мариинском дворце состоялось V заседание руководителей киностудий стран СНГ. Во время мероприятия глава "Роскино" рассказала о российской кинопродукции, востребованной за рубежом.

"Мусульманские страны, страны Залива, например, в первую очередь интересуют исторические костюмированные драмы и сериалы", – сообщила генеральный директор "Роскино" Инна Шалыто.

Также глава компании рассказала, что в Юго-Восточной Азии и на арабском Востоке успехом пользуются фильмы для семейного просмотра, а также комедии. Популярна анимация, например, "Смешарики", а Чебурашка уже давно стал кумиром зрителей в Японии. Востребованы исторические сериалы, какие как "Екатерина" и "Елизавета". В то же время в Китае зрители больше интереса проявляют к кинокартинам о спортивных и иных достижениях человека.

При этом в российских кинотеатрах на смену голливудским блокбастерам приходит отечественное кино. По рассказам кинопрокатчиков, на большие экраны впервые и с успехом выходят фильмы 90-х, по-прежнему популярна советская классика. Одновременно развивается современный кинематограф, и в этом ему помогают. Так, с данной целью в июне был организован Фонд поддержки военно-патриотического кино. Он займется финансовой поддержкой производства патриотических фильмов, а также их продвижения в России и за рубежом.

Однако интерес к кинематографу, апеллирующему к событиям российской истории, устойчиво проявляется уже давно. Речь идет не только об исторических военных драмах, но и о злободневных темах. Так в текущем году критики и кинозрители вспомнили киноленту "Солнцепек", буквально предвосхитившую недавнее обострение геополитической ситуации.

Напомним, что премьера остросюжетной военной драмы состоялась около года назад, в августе 2021 года. Позднее фильм был переведен на несколько иностранных языков, включая арабский, английский, украинский (был запрещен на Украине), немецкий и французский. История главного героя фильма разворачивается на фоне событий на Донбассе в 2014 году. Сюжет пронизан идеями патриотизма, взаимопомощи в трудной жизненной ситуации, борьбы за все ценное и значимое в жизни.

Несмотря на художественность, "Солнцепек" напоминает зрителю об истоках конфликта восьмилетней давности, который обострился буквально спустя полгода после премьеры киноленты. Также известно, что вдохновителем создания картины является бизнесмен из Петербурга Евгений Пригожин, который известен своей патриотической позицией. Как отмечают обозреватели, создателям "Солнцепека" удалось заранее прочувствовать неизбежность обострения ситуации на Украине.

Помимо курса на патриотическое кино российский кинематограф укрепляет международные связи и переориентируется на новые рынки. Так, по словам Инны Шалыто, российская кинопродукция уже была представлена на фестивалях в Бразилии. Идут переговоры с Кореей, Индией, Мексикой и другими странами. Обсуждается вопрос объединения киностудий разных стран СНГ, а также регионов России для совместных кинопроектов.



