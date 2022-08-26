Форменное предательство Родины: Военный эксперт Дандыкин о публикациях «Фонтанки»

Ранее в издании была опубликована критическая статья

Любое потворство вражеской пропаганде необходимо считать предательством по отношению к Родине. Такую точку зрения высказал капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.



Журналистка издания "Фонтанка.ру" Ксения Клочкова ранее опубликовала критическую статью о бывшем заключенном, который вызвался стать добровольцем и отправиться на Донбасс. Позже петербургский предприниматель Евгений Пригожин отреагировал на материал представительницы СМИ. Он упрекнул корреспондентку и ее руководство в отсутствии этики и призвал критиков самим сделать что-то полезное для защиты Родины.

""Фонтанке" просто надо перестать гадить в сторону добровольцев, ведь они и так уже достаточно наглумились над историей о "ЧВК Вагнера", где рождались герои. Если есть желание поучаствовать, предлагаю им собраться всем коллективом и пойти защищать интересы России на Донбассе или детей своих туда отправить", – передает слова бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

Военный эксперт Василий Дандыкин поддержал позицию Евгения Пригожина. По его словам, публикации "Фонтанки" являются ничем иным как попыткой дискредитировать специальную военную операцию РФ.

"Любое потворство вражеской пропаганде необходимо считать предательством по отношении к Родине, к той стране, где они живут, и к тем людям, которые жертвуют собой ради ее защиты. Это смесь ненависти к РФ и зависти к тем героям, которые имеют свои позиции и идут защищать государственные интересы – стоит вопрос о выживании нашей страны и нашего этноса", – заявил он.

Капитан 1 ранга запаса добавил, что материалы Клочковой и подобные им необходимо убрать из интернет-пространство. По его мнению, понятия "патриот" и "доброволец" не должны быть ругательными в СМИ.

"В городе, где творили Ольга Бергольц и Шостакович, в городе-герое, который не пустил ни одного врага на свою землю, вести себя подобным образом – форменное предательство Родины. И это святотатство должно быть прекращено", – уточнил эксперт.

Василий Дандыкин подчеркнул, что журналисты и издания, которые публикуют очерняющие освободителей Донбасса материалы, должны понести ответственность за подобного рода деятельность. Законодательство РФ позволяет это сделать.