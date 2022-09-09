«Конкорд» опубликовал заявление юристов Пригожина с просьбой заблокировать Gulagu.net

Юридическая служба компании "Конкорд" по просьбе бизнесмена Евгения Пригожина направила в Генпрокуратуру РФ запрос на проверку публикаций в Telegram-канале Gulagu.net.



Ознакомившись с содержанием публикаций, бизнесмен посчитал, что авторы канала публикуют заведомо недостоверные сведения о целях и ходе спецоперации ВС РФ на Украине, а также о нем лично. Юристы бизнесмена попросили Генеральную прокуратуру РФ проверить содержание канала и ограничить к нему доступ, чтобы оградить граждан от недостоверной информации.

Копию обращения опубликовала 9 сентября пресс-служба компании "Конкорд". В тексте обращения подчеркнуто, что проверке следует подвергнуть и одноименный YouTube-канал.

Ранее юристы Пригожина направили в суд иск против издания The Guardian и британского правительства. Предметом разбирательств также стало распространение недостоверных и порочащих сведений о бизнесмене, но на этот раз в британской газете.